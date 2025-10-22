Stupeur au PSG, la catastrophe à éviter avec ces cinq stars !

Amadou Diawara

Après avoir remporté la dernière Ligue des Champions, le PSG a le grand objectif de conserver son titre. Pour ce faire, le club de la capitale doit à tout prix préserver cinq joueurs majeurs. D'après Daniel Riolo, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha et Désiré Doué doivent être le plus loin possible de l'infirmerie cette saison si le PSG veut remplir sa mission.

L'exercice 2024-2025 a été presque parfait pour le PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et sa toute première Ligue des Champions. En guise de cerise sur le gâteau, le PSG aurait pu être sacré à la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, les hommes de Luis Enrique sont tombés face à Chelsea en finale.

Le PSG veut conserver son titre en Ligue des Champions Champion en titre en Ligue des Champions, le PSG est insatiable. En effet, la bande à Marquinhos souhaite réaliser le doublé cette saison en soulevant une nouvelle fois la Coupe aux Grandes Oreilles. D'après Daniel Riolo, le PSG peut remplir cette mission si ses cinq joueurs clés évitent les blessures.