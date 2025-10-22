Stupeur au PSG, la catastrophe à éviter avec ces cinq stars !

Après avoir remporté la dernière Ligue des Champions, le PSG a le grand objectif de conserver son titre. Pour ce faire, le club de la capitale doit à tout prix préserver cinq joueurs majeurs. D'après Daniel Riolo, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha et Désiré Doué doivent être le plus loin possible de l'infirmerie cette saison si le PSG veut remplir sa mission.
L'exercice 2024-2025 a été presque parfait pour le PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a réalisé un quadruplé historique en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et sa toute première Ligue des Champions. En guise de cerise sur le gâteau, le PSG aurait pu être sacré à la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, les hommes de Luis Enrique sont tombés face à Chelsea en finale.
Le PSG veut conserver son titre en Ligue des Champions
Champion en titre en Ligue des Champions, le PSG est insatiable. En effet, la bande à Marquinhos souhaite réaliser le doublé cette saison en soulevant une nouvelle fois la Coupe aux Grandes Oreilles. D'après Daniel Riolo, le PSG peut remplir cette mission si ses cinq joueurs clés évitent les blessures.
«Il y a des joueurs qui sont essentiels si tu veux faire un back to back»
« Je maintiens qu’il y a des joueurs qui sont absolument essentiels si tu veux faire un back to back. L’idée du collectif où tu peux remplacer les joueurs, non, ça, c’est pas vrai. Il y a des mecs qui sont au-dessus. Hakimi et Mendes c’est au-dessus, je les mets top 5 des joueurs dont je veux qu’ils se blessent le moins possible. Vitinha vient très vite dans ma liste, Doué j’ai envie de l’avoir aussi sans blessure. Ousmane Dembélé ? Il sera dans mon top 5, bien sûr, j’ai envie qu’il soit là », a confié Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce mardi soir.