40M€ : Luis Enrique annonce un «joueur incroyable» au PSG !

Large vainqueur du Bayer Leverkusen (7-2) pour son troisième match de Ligue des champions cette saison, le PSG a pu compter sur une nouvelle prestation XXL de Vitinha. Après la rencontre, Luis Enrique s’est enflammé pour l’international portugais, arrivé à l’été 2023 pour 40M€, un investissement déjà rentable.

Ce mardi, le PSG a écrasé le Bayer Leverkusen sur la pelouse de la BayArena (7-2), une rencontre au cours de laquelle Vitinha a (encore) brillé, concluant même sa prestation par un but dans les derniers instants de la partie. Peu habitué à mettre en avant l’un de ses joueurs en particulier, préférant valoriser le collectif, Luis Enrique n’a pas eu le choix de s’enflammer en conférence de presse pour son milieu portugais, recruté pour 40M€ à l’été 2023.

« Un joueur incroyable » « Que voulez-vous que je vous dise sur Vitinha ? Ce n’est pas le moment de parler d’un seul joueur. Mais il est incroyable, il contrôle le match et le ballon aux moments les plus importants, il contrôle tout ce que nous devons faire, c’est un joueur incroyable », a confié l’entraîneur du PSG, rapporté par Le Parisien.