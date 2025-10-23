PSG - Al-Khelaïfi : Un piège tendu par «les Marseillais» ?

Ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi s'est présenté face aux étudiants de la Sorbonne. Une prise de parole du président du PSG marquée par quelques soucis techniques. De quoi amuser le patron parisien, qui a alors soupçonné, sur le ton de l'humour, un mauvais tour joué par les Marseillais, le grand rival des Parisiens.
Après Leonardo et Luis Campos, c'est Nasser Al-Khelaïfi qui s'est présenté face aux étudiants de la Sorbonne. Une prise de parole débutée en français par le président du PSG. « Je suis très fier d’être ici avec vous. Vous avez beaucoup de chance d’étudier ici, c’est la meilleure école de France et du monde », a commencé par dire Al-Khelaïfi face à son audience du jour.
« C’est les Marseillais ça »
Mais voilà que Nasser Al-Khelaïfi a dû faire face à un petit problème technique. Un contretemps à propos duquel le président du PSG a préféré en rire. En effet, comme rapporté par Le Figaro, Al-Khelaïfi a lâché : « C’est les Marseillais ça ».
Al-Khelaïfi et la Ligue des Champions du PSG !
Face aux étudiants de la Sorbonne, Nasser Al-Khelaïfi est également bien évidemment revenu sur le sacre du PSG en Ligue des Champions. C'est ainsi qu'il a confié : « Ce n’était pas un rêve mais un objectif. J’étais sûr qu’on gagnerait. Mais quand, je ne savais pas. Je n’attendais pas à la gagner l’an dernier. On a fait des erreurs, on a travaillé, il faut toujours croire en ses objectifs ».