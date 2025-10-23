PSG : Un joueur n’est pas au niveau, transfert annoncé !

Ce n’est pas un secret, Luis Enrique aime voir chaque poste être doublé au PSG. En défense centrale, si Willian Pacho est un titulaire indiscutable, son remplaçant Lucas Beraldo lui, ne fait clairement pas l’unanimité. Ce qui pourrait d’ailleurs pousser le club de la capitale a faire un transfert en défense.
Le PSG dispose d’un effectif très conséquent. Cependant, alors que Luis Enrique apprécie lorsque tous les postes sont doublés au sein de son groupe, certaines améliorations pourraient avoir lieu. En défense, Paris a décidé de miser sur Illya Zabarnyi cet été. L’international Ukrainien est venu doubler le poste de central droit derrière le capitaine Marquinhos.
Lucas Beraldo dans le dur ?
En revanche, au niveau de l’axe gauche de cette défense parisienne, Lucas Beraldo fait débat derrière l’indiscutable Willian Pacho. Si l’Équatorien brille à chaque apparition, le Brésilien lui, ne parvient toujours pas à décoller. Contre Strasbourg vendredi dernier, le numéro 35 a rencontré des difficultés face à Joaquin Panichelli.
Le PSG envisagerait de le remplacer
Et à en croire les dernières révélations de SPORT, Luis Enrique et Luis Campos ne seraient plus vraiment convaincus par les prestations de Lucas Beraldo, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute en Ligue des Champions. Une situation qui pourrait notamment pousser le PSG à étudier le marché des défenseurs dans les prochains mois.