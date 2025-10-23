PSG : Un joueur n’est pas au niveau, transfert annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, Luis Enrique aime voir chaque poste être doublé au PSG. En défense centrale, si Willian Pacho est un titulaire indiscutable, son remplaçant Lucas Beraldo lui, ne fait clairement pas l’unanimité. Ce qui pourrait d’ailleurs pousser le club de la capitale a faire un transfert en défense.

Le PSG dispose d’un effectif très conséquent. Cependant, alors que Luis Enrique apprécie lorsque tous les postes sont doublés au sein de son groupe, certaines améliorations pourraient avoir lieu. En défense, Paris a décidé de miser sur Illya Zabarnyi cet été. L’international Ukrainien est venu doubler le poste de central droit derrière le capitaine Marquinhos.

Lucas Beraldo dans le dur ? En revanche, au niveau de l’axe gauche de cette défense parisienne, Lucas Beraldo fait débat derrière l’indiscutable Willian Pacho. Si l’Équatorien brille à chaque apparition, le Brésilien lui, ne parvient toujours pas à décoller. Contre Strasbourg vendredi dernier, le numéro 35 a rencontré des difficultés face à Joaquin Panichelli.