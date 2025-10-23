Mercato - Officiel : Signature de folie pour Lionel Messi !

En 2023, Lionel Messi décidait de quitter les pelouses européennes. L’ancienne star du Barça et du PSG décidait de poursuivre son immense carrière du côté de l’Inter Miami en MLS. L’octuple Ballon d’Or va continuer l’aventure en Floride puisqu’il a signé un nouveau contrat XXL ce jeudi après-midi.
Désormais âgé de 38 ans, Lionel Messi continue de s’éclater sur les terrains. Le champion du monde 2022 évolue depuis deux ans du côté de l’Inter Miami, dont le propriétaire n’est d’autre que David Beckham.
Lionel Messi prolonge à Miami !
Arrivé en juillet 2023 en Floride après un passage contrasté de deux ans au PSG, Lionel Messi avait alors signé un bail de deux saisons et demie au sein de la franchise. Alors que son contrat actuel expirait en décembre prochain, l’Inter Miami a décidé de blinder le génie argentin. Comme l’annonce la franchise sur les réseaux sociaux, Léo Messi va s’engager jusqu’en 2028 au sein de l’Inter Miami.
Une signature jusqu’en 2028
Comme le précise le journaliste Fabrizio Romano, le nouveau contrat de Lionel Messi va porter jusqu’à décembre 2028, soit trois ans supplémentaires. L’accord entre l’octuple Ballon d’Or et la franchise basée en Floride était déjà conclu la semaine dernière, mais l’officialisation de cette nouvelle signature n’a pu être effective que ce jeudi afin que la MLS puisse la valider.