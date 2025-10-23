Mercato - Officiel : Signature de folie pour Lionel Messi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2023, Lionel Messi décidait de quitter les pelouses européennes. L’ancienne star du Barça et du PSG décidait de poursuivre son immense carrière du côté de l’Inter Miami en MLS. L’octuple Ballon d’Or va continuer l’aventure en Floride puisqu’il a signé un nouveau contrat XXL ce jeudi après-midi.

Désormais âgé de 38 ans, Lionel Messi continue de s’éclater sur les terrains. Le champion du monde 2022 évolue depuis deux ans du côté de l’Inter Miami, dont le propriétaire n’est d’autre que David Beckham.

Lionel Messi prolonge à Miami ! Arrivé en juillet 2023 en Floride après un passage contrasté de deux ans au PSG, Lionel Messi avait alors signé un bail de deux saisons et demie au sein de la franchise. Alors que son contrat actuel expirait en décembre prochain, l’Inter Miami a décidé de blinder le génie argentin. Comme l’annonce la franchise sur les réseaux sociaux, Léo Messi va s’engager jusqu’en 2028 au sein de l’Inter Miami.