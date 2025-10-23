OM : Transfert annulé… à cause de son père ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato hivernal pourrait rimer avec nouveau départ pour Endrick. L’intégration sportive du Brésilien au Real Madrid ne se passe pas comme prévu par son entourage qui prendrait en considération une aventure loin de la capitale espagnole cet hiver si la situation n’évoluait pas d’ici-là. Intéressés, les dirigeants de l’OM pourraient se prendre un mur.

Endrick (19 ans) ne connaît pour le moment pas la même trajectoire que ses aînés Vinicius Jr et Rodrygo Goes. Les deux jeunes talents brésiliens arrivés du Brésil à leur majorité en 2018 et 2019 se sont imposés avec le temps à la Casa Blanca. Après plus d’un an passé à Madrid, l’ancienne pépite de Palmeiras doit se contenter de voir ses concurrents jouer du banc des remplaçants.

Endrick prêt à partir ? Au point où The Athletic n’a pas manqué de communiquer la volonté du clan Endrick ces derniers jours. Si sa situation sportive ne s’arrangeait pas au fil des semaines à venir, un départ dans le cadre du mercato hivernal par le biais d’un prêt serait plus qu’une simple hypothèse. D’autant plus que l’OM serait sur les rangs d’après divers médias. Pour autant, le pensionnaire de Ligue 1 pourrait se faire griller la priorité.