Transfert au PSG : Lucas Chevalier snobé par une légende !

Recruté par le PSG en provenance du LOSC pour 40M€ cet été, Lucas Chevalier a été l'unique renfort du club de la capitale avec Ilya Zabarnyi. Mais en direct sur RMC mercredi, Luis Fernandez a totalement snobé le gardien français et évoquant uniquement l'apport du défenseur central ukrainien du PSG.

Le PSG a décidé de ne pas apporter trop de bouleversements à son effectif vainqueur de la Ligue des Champions cet été, et seulement trois nouvelles recrues ont été attirées par les dirigeants : Renato Marin, Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi. Les deux derniers sont beaucoup alignés par Luis Enrique depuis le début de la saison, et pourtant, Luis Fernandez a totalement oublié de mentionner le gardien français du PSG au moment d'évoquer le mercato dans le Super Moscato Show, sur RMC Sport.

« Zabarnyi, le seul qui a intégré ce groupe » « C’est une équipe d’extraterrestres (...). On a pratiquement rien changé à part l’arrivée de Zabarnyi, c’est le seul qui a intégré ce groupe. On ne change pas une équipe qui a quand même réussi de belles choses. Je pense que cette année ils sont partis pour faire de même », a expliqué l'ancien entraîneur légendaire du PSG.