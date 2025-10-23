PSG - Départ de Neymar : Incroyable, Messi réclame son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils se sont retrouvés au PSG entre 2021 et 2023. Néanmoins, les retrouvailles auraient pu survenir bien plus tôt si le souhait de Lionel Messi avait été exaucé par le FC Barcelone. Après le départ du Brésilien à Paris en 2017, l’Argentin ne s’est clairement pas emmuré dans un silence en coulisses comme révélé par Jordi Mestre, ex-dirigeant du Barça à l’époque.

« Se queda ». Voici la légende de la fameuse publication de Gerard Piqué sur les réseaux sociaux à l’été 2017 en plein cœur du feuilleton Neymar. Alors âgée de 25 ans, la star du FC Barcelone semblait partie pour rester en Catalogne d’après Piqué. Mais quelques jours après cette déclaration, le Brésilien troquait la tunique du Barça afin d’arborer celle du PSG une fois que le Paris Saint-Germain avait réglé les 222M€ de la clause libératoire du contrat de Neymar au FC Barcelone.

«Je veux que Neymar revienne» Une séparation que Lionel Messi n’avait pas digéré et qui intervenait 4 ans après le début de leur collaboration en 2013 moment de l’arrivée de Neymar en provenance de Santos. Ancien vice-président du FC Barcelone, Jordi Mestre s’est confié à Sports360 en dévoilant des propos forts tenus par Messi. « Je regrette beaucoup que Neymar n'ait pas réussi, car c'était un joueur extraordinaire. En théorie, il devait être, dans nos plans, un peu le dauphin de Leo. Et Leo voulait qu'il revienne, il me l'a dit : « Je veux que Neymar revienne » ».