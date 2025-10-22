Après Messi, il annonce une folie au PSG... c'est du jamais vu !

Amadou Diawara

La saison 2024-2025 du PSG est inoubliable. En effet, les hommes de Luis Enrique ont réalisé un incroyable quadruplé, remportant à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la toute première Ligue des Champions de l'histoire du club parisien. D'après Laurent Perrin, journaliste du Parisien, ce PSG est la meilleure équipe de tous les temps.

«Le PSG est la meilleure équipe de tous les temps» « Le nombre de matchs spectaculaires et mémorables, joués au cours de l’année 2025, est tout juste prodigieux, non ? C'est un tourbillon. On a du mal à imprimer car les matchs exceptionnels ont tendance à effacer les précédents. Mais il ne faut surtout pas banaliser ce que le PSG est en train de réaliser. Paris a produit plus de matchs inoubliables en 2025 que lors de ses 54 premières années d'existence. C'est fou. Il y a les statistiques, les résultats, et le spectacle proposé. Je pense que le PSG est la meilleure équipe de tous les temps », s'est enflammé Laurent Perrin lors d'un tchat avec des internautes.