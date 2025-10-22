Le PSG va annoncer plusieurs signatures XXL en même temps !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Willian Pacho pourrait rempiler au PSG dans un avenir proche. En plus de l'international équatorien, d'autres joueurs cadres devraient parapher un nouveau bail à Paris. En effet, le PSG compterait officialiser plusieurs prolongations en même temps, comme il a pu le faire ces dernières saisons.

Lors de l'été 2024, le PSG s'est offert les services de Willian Pacho. En effet, le club de la capitale a lâché environ 40M€ pour arracher le défenseur central de 24 ans à l'Eintracht Francfort. S'il a signé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029 avec le PSG, Willian Pacho serait tout de même sur le point de rempiler.

Pacho va prolonger avec le PSG Selon les informations de RMC Sport, le PSG souhaiterait déjà prolonger Willian Pacho, qui réalise des prouesses sous les couleurs rouge et bleu depuis son arrivée à Paris. D'ailleurs, les hautes sphères franciliennes auraient lancé les discussions pour mener à bien ce dossier.