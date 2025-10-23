Neymar, Mbappé... Al-Khelaïfi balance sur les transferts XXL du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, le PSG a donc enfin remporté la Ligue des Champions. Un sacre tant attendu que le club de la capitale a réussi à obtenir sans réelle star. Pourtant, depuis son arrivée, le Qatar n'avait pas hésité à dépenser des sommes folles pour attirer de grands noms. Ça n'aura finalement pas marché au PSG, mais pas de quoi donner des regrets à Nasser Al-Khelaïfi.

Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic... Les stars ont défilé au PSG. Mais voilà que ces joueurs, qui auront coûté très cher n'auront finalement pas permis au club de la capitale de remporter la Ligue des Champions. C'est sans ces grands noms que Paris y est parvenu la saison dernière. Revenant sur ce sacre, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a d'ailleurs confié face aux étudiens de la Sorbonne : « J’étais sûr qu’on gagnerait. Mais quand, je ne savais pas. Je n’attendais pas à la gagner l’an dernier. On a fait des erreurs, on a travaillé, il faut toujours croire en ses objectifs ».

« Je ne changerais rien, je reprendrais les stars » Le PSG a donc commis des erreurs. Recruter ces stars en fait-il partie ? Nasser Al-Khelaïfi a été très clair à propos des arrivées de Neymar, Kylian Mbappé et compagnie. Rapporté par Le Figaro, le président du PSG a fait savoir : « La politique des stars au PSG ? Je ne changerais rien, je reprendrais les stars. Tous les joueurs qui sont venus ont fait leur part pour soulever ce trophée ».