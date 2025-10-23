PSG : Le craquage d'Al-Khelaïfi devant les caméras !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Président du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi en a vu des joueurs du club atteindre la barre des 100 matchs disputés. Le dernier en date n'est autre qu'Ousmane Dembélé qui a fêté cette occasion par un but et une victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen mardi. De quoi permettre à Al-Khelaïfi de lui offrir un cadeau et de lui faire une demande assez folle. Explications.

100 matchs pour 44 buts. Voici le bilan d'Ousmane Dembélé pour le PSG depuis sa signature en juillet 2023. Le Ballon d'or, sacré le 22 septembre dernier, a retrouvé le chemin des terrains mardi soir à l'occasion du déplacement du Paris Saint-Germain dans le stade du Bayer Leverkusen. Buteur trois minutes après son entrée en jeu sur un service de Bradley Barcola, Dembélé a fêté comme il se doit sa 100ème apparition avec le maillot du PSG sur ses épaules.

«J'espère que ce sera 1000» Après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi a offert une plaque commémorative de cet accomplissement à Ousmane Dembélé en lui tenant le discours suivant devant le reste du groupe de Luis Enrique. « Aujourd'hui, on veut féliciter M.Ousmane. Félicitations (ndlr pour ce 100ème match). J'espère que ce sera 1000 ».