Le mariage de Messi brisé par… le PSG !

Lionel Messi a vécu un été 2017 aux émotions bien distinctes. Ce fut en effet le moment de son mariage avec Antonella Roccuzzo, mais en parallèle le départ de son ami Neymar du FC Barcelone vers le PSG. D’ailleurs, pendant ladite cérémonie, le Brésilien n’avait pas vendu la mèche pour son départ. Explications.

Après avoir été directeur des sports au début des années 2010, Jordi Mestre a bénéficié d’une promotion en 2015 dans la foulée du dernier sacre du FC Barcelone en Ligue des champions. Et pour cause, le dirigeant espagnol prenait du galon dans la hiérarchie du club culé en en devenant le vice-président de Josep Maria Bartomeu. Le tout, l’espace de quatre saisons.

Le Barça était sûr à «200%» de garder Neymar Une période au cours de laquelle Jordi Mestre a vu le feuilleton Neymar considérablement animer l’actualité mercato du FC Barcelone. Avec, bien évidemment, le feuilleton autour de son départ au PSG en 2017. Partira, ne partira pas ? Ce fut la question qui était sur toutes les lèvres en Catalogne. A l’époque, Jordi Mestre avait pourtant assuré à « 200 % » que le Brésilien finirait par rester. Huit années sont passées et pour Sports360, il s’est livré sur un moment charnière du feuilleton Neymar qui aurait dû le faire tourner en faveur du FC Barcelone : le mariage de Lionel Messi.