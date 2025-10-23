40M€ : Un joueur «incroyable» annoncé au PSG !

Ce mardi soir, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (2-7). Comme à son habitude, Vitinha (25 ans) a offert un récital au sein de l’entrejeu parisien. De quoi se faire complimenter par son coéquipier Willian Pacho, totalement sous le charme du Portugais.
Le PSG en pleine maîtrise. Le club de la capitale a enchaîné avec un troisième succès consécutif en Ligue des Champions en terrassant le Bayer Leverkusen en Allemagne ce mardi soir. La formation de Luis Enrique a notamment pu compter sur un Vitinha de gala.
Vitinha impressionne au PSG
Auteur d’un très bon début de saison, le numéro 17 du PSG s’impose comme l’un si ce n’est le meilleur milieu de terrain du monde. Arrivé à Paris en 2022 contre 40M€, Vitinha impressionne ses propres coéquipiers à l’image de Willian Pacho, qui n’a pas tari d’éloges à son égard.
« Il est incroyable, il sait toujours très bien où se placer »
« Il est incroyable, il sait toujours très bien où se placer, et je pense que le voir jouer me donne confiance pour continuer à avancer et voir les options qui s’offrent à nous. Honnêtement, il n’y a pas grand-chose à dire, il sait très bien ce qu’il fait et il apporte toujours beaucoup chaque fois qu’il est près de nous en défense, car il nous aide à sortir très facilement le ballon », confie l’Équatorien dans des propos relayés par Média Parisien.