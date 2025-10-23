40M€ : Un joueur «incroyable» annoncé au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue des Champions (2-7). Comme à son habitude, Vitinha (25 ans) a offert un récital au sein de l’entrejeu parisien. De quoi se faire complimenter par son coéquipier Willian Pacho, totalement sous le charme du Portugais.

Le PSG en pleine maîtrise. Le club de la capitale a enchaîné avec un troisième succès consécutif en Ligue des Champions en terrassant le Bayer Leverkusen en Allemagne ce mardi soir. La formation de Luis Enrique a notamment pu compter sur un Vitinha de gala.

Vitinha impressionne au PSG Auteur d’un très bon début de saison, le numéro 17 du PSG s’impose comme l’un si ce n’est le meilleur milieu de terrain du monde. Arrivé à Paris en 2022 contre 40M€, Vitinha impressionne ses propres coéquipiers à l’image de Willian Pacho, qui n’a pas tari d’éloges à son égard.