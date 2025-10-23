Mercato : Le PSG s’active pour signer un phénomène !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Aujourd'hui pleinement intégré dans la rotation mise en place par Luis Enrique au sein du PSG, Senny Mayulu n'est plus seulement considéré comme un grand espoir du club mais un membre de l'équipe première à part entière. Et c'est précisément la raison pour laquelle le PSG se penche déjà sur la signature d'une nouvelle prolongation pour le jeune milieu offensif...

Son but inscrit en finale de la Ligue des Champions en mai dernier en est le symbole parfait : Senny Mayulu (19 ans) n'est pas seulement un crack issu du centre de formation du PSG. Il est surtout considéré aujourd'hui comme une option à part entière dans le turn-over instauré par Luis Enrique, qui peut s'appuyer sur le milieu de terrain de formation dans divers rôles et notamment sur le front de l'attaque du PSG. Du coup, la direction parisienne a les idées claires quant au futur de Mayulu...

Le PSG envisage se le prolonger Selon les révélations de L'EQUIPE, des discussions ont déjà été amorcées par le PSG afin de faire signer au plus vite à Senny Mayulu une prolongation de contrat, alors que son bail actuel court jusqu'en juin 2027. Le club souhaite à tout prix conserver son jeune phénomène et tente donc de sécuriser le dossier le plus rapidement possible.