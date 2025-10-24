«Il va exploser», l’énorme problème pour Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le Real Madrid et Kylian Mbappé ont vécu de gros changements. Plusieurs leaders du vestiaire comme Luka Modric ou encore Lucas Vazquez ont quitté le club. Selon une source interne au sein du club madrilène, ces départs ont clairement fragilisé le vestiaire des Merengue, qui pourrait totalement exploser.

Le Real Madrid connaît un début de saison étrange. Si pour le moment, les résultats sont au rendez-vous, la formation de Xabi Alonso ne montre pas forcément une domination apparente. Kylian Mbappé réalise un incroyable début d’exercice 2025-2026, mais au sein du vestiaire, il se pourrait que certaines tensions existent.

Crise au Real Madrid ? A ce propos, The Athletic révèle qu’à l’issue de la défaite des Merengue face à l’Atlético de Madrid lors du derby le 27 septembre dernier (5-2), un début de crise aurait eu lieu. « Des mots durs ont été échangés au sein du groupe de l'équipe première. Il est question d'un échange franc entre les joueurs, avec des critiques particulières adressées aux plus jeunes membres de l'équipe pour leur attitude pendant la préparation », indique ainsi le média britannique.