Deschamps : L’appel de dernière minute !

Didier Deschamps va vivre sa 4ème et ultime Coupe du monde en tant que sélectionneur de l’équipe de France. En Amérique du nord, l’été prochain, le coach tricolore tentera de broder une troisième étoile sur la tunique des Bleus… avec Jean-Philippe Mateta ? Le néo-international attend le coup de fil.

Pendant la trêve internationale de ce mois d’octobre, Jean-Philippe Mateta a fêté ses deux premières sélections. Face à l’Islande, l’attaquant de 28 ans prolifique avec Crystal Palace a même trouvé le chemin des filets pour la première fois avec l’équipe de France A (2-2).

«J'ai travaillé très dur avec l'entraîneur» Le médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 rêve dé défendre les couleurs de l’équipe de France pendant la Coupe du monde 2026 avec les Bleus en Amérique du nord. Une compétition qui marquera la fin de l’ère-Didier Deschamps. Le sélectionneur a reçu un message de la part du néo-international en conférence de presse. « Je suis très fier de moi (d'avoir été appelé en équipe de France), évidemment. Je suis très heureux et je pense que je le mérite parce que j'ai travaillé très dur avec l'entraîneur et toute l'équipe. C'est un rêve qui est devenu réalité ».