PSG - Départ d'Hakimi : Nouvelle catastrophe annoncée ?

Depuis quelque temps maintenant, Achraf Hakimi s’est imposé comme le meilleur latéral droit du monde. Le PSG profite donc de l’immense talent du Marocain, qui va malheureusement quitter Paris prochainement pour disputer la CAN 2025 avec son pays. Le défenseur pourrait revenir très fatigué s’il va au bout et cela serait alors une très mauvaise nouvelle pour le champion de France.

Dans ses rangs, le PSG dispose de certains des meilleurs joueurs du monde. Forcément, Ousmane Dembélé, récemment élu Ballon d’or, attire tous les regards, mais il y a également du beau monde en défense. On pense notamment à Achraf Hakimi, qui s’est imposé comme la référence au poste de latéral droit.

Hakimi va disputer la CAN avec le Maroc Le PSG profite donc du talent d’Achraf Hakimi, mais cela ne sera bientôt plus possible. En effet, du 21 décembre au 18 janvier aura lieu la CAN 2025 et le latéral droit va y participer avec le Maroc. Si les Lions de l’Atlas vont au bout, le Parisien pourrait donc être absent pendant plus d’un mois.