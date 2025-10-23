PSG - Départ d'Hakimi : Nouvelle catastrophe annoncée ?

Depuis quelque temps maintenant, Achraf Hakimi s’est imposé comme le meilleur latéral droit du monde. Le PSG profite donc de l’immense talent du Marocain, qui va malheureusement quitter Paris prochainement pour disputer la CAN 2025 avec son pays. Le défenseur pourrait revenir très fatigué s’il va au bout et cela serait alors une très mauvaise nouvelle pour le champion de France.
Dans ses rangs, le PSG dispose de certains des meilleurs joueurs du monde. Forcément, Ousmane Dembélé, récemment élu Ballon d’or, attire tous les regards, mais il y a également du beau monde en défense. On pense notamment à Achraf Hakimi, qui s’est imposé comme la référence au poste de latéral droit.
Hakimi va disputer la CAN avec le Maroc
Le PSG profite donc du talent d’Achraf Hakimi, mais cela ne sera bientôt plus possible. En effet, du 21 décembre au 18 janvier aura lieu la CAN 2025 et le latéral droit va y participer avec le Maroc. Si les Lions de l’Atlas vont au bout, le Parisien pourrait donc être absent pendant plus d’un mois.
Le gros risque du PSG avec Hakimi
Le PSG va donc devoir gérer cette période sans Achraf Hakimi, mais il est également possible que le Marocain soit très fatigué à son retour de la CAN, comme l’a expliqué le journaliste du Parisien Laurent Perrin. « Luis Enrique gère parfaitement les organismes, et le fera d'autant mieux si le rythme des blessures baisse. Mais il peut aussi y avoir une lassitude mentale. Et l'autre grand danger sera d'amortir l'absence d'Achraf Hakimi, qui va partir pendant plus d'un mois à la CAN et qui pourrait revenir fatigué. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes durant une saison. Mais si le nombre de blessures baisse, oui, je pense qu'ils vont à nouveau tenir ce rythme. » Le champion de France croise les doigts pour que tout se passe bien pour son latéral droit.