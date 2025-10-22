Laure Boulleau, le clash en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement agacée par le carton rouge reçu par Ilya Zabarnyi avec le PSG mardi soir en Ligue des Champions, Laure Boulleau n'a pas hésité à clasher le défenseur central ukrainien en direct sur Canal +. La consultante ne comprend pas l'attitude de Zabarnyi sur l'action qui a mené à son expulsion.

Le PSG n'a pas fait dans le détail mardi soir en allant largement s'imposer sur la pelouse du Bayer Leverkusen (7-2) avec notamment un doublé de Désiré Doué. Et pourtant, la soirée aurait pu être beaucoup plus compliquée pour les hommes de Luis Enrique puisqu'Ilya Zabarnyi a été expulsé à la 36e minute de jeu après avoir perdu son duel avec Kofane et l'avoir accroché dans la surface de réparation. Une erreur décryptée par Laure Boulleau en direct dans le Canal Champions Club.

« Tu perds ton duel, il faut lâcher... » « Ce qui est un peu énervant chez Zabarnyi, c’est qu’on dirait qu’il refuse de perdre les duels. Des fois, tu perds ton duel, il faut lâcher au pire. Faire ça, c’est encore pire. Tu peux encore prendre un rouge », constate l'ancienne latérale du PSG, qui s'en prend donc à Zabarnyi et ne comprend pas son attitude sur cette action.