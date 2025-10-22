C’est la folie à l’OM : De Zerbi calme tout le monde !

Alexis Brunet

Mercredi soir, l’OM se rend sur la pelouse du Sporting Lisbonne en Ligue des champions, avec l’envie de continuer sa belle série. Les Marseillais restent sur cinq victoires de suite, mais ils se méfient des Portugais. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi est resté très prudent, tout en dévoilant les points forts de son prochain adversaire.

Après s’être offert une démonstration face au Havre samedi soir (6-2), l’OM retrouve le chemin de la Ligue des champions mercredi. Les coéquipiers de Mason Greenwood se déplacent sur la pelouse du Sporting Lisbonne, qui est actuellement deuxième de son championnat, trois points derrière le FC Porto.

L’OM ne veut pas s’emballer Avec sa série de cinq victoires de suite, l’OM aborde ce rendez-vous face au Sporting Lisbonne en pleine confiance, mais attention tout de même à ne pas se croire déjà victorieux pour les Marseillais. Présent en conférence de presse ce mardi, Roberto De Zerbi a tenu à prévenir ses joueurs. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Il faut faire preuve d'humilité parce que nous pourrions penser que tout sera facile avec notre série de victoires. Mais il faut avoir les pieds sur terre et continuer de travailler. Il faudra avoir le courage de jouer notre jeu, ne pas avoir peur d'aller vers l'avant, de dribbler en un-contre-un, de frapper. Ce sont les caractéristiques des grandes équipes. »