PSG - Dembélé : La grande décision de Luis Enrique !

Alexis Brunet

Ce mardi soir, le PSG affronte le Bayer Leverkusen pour son troisième match de Ligue des champions. Blessé depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé fait son grand retour dans le groupe parisien. Le récent Ballon d’or ne sera toutefois pas titulaire face aux Allemands, car Luis Enrique a décidé de le faire commencer sur le banc.

Après son match nul spectaculaire contre Strasbourg vendredi (3-3), le PSG retrouve le chemin de la Ligue des champions ce mardi soir. Les Parisiens sont en déplacement du côté de l’Allemagne pour y affronter le Bayer Leverkusen.

Dembélé pas titulaire Pour la première fois depuis sa blessure lors du match entre l’équipe de France et l’Ukraine, Ousmane Dembélé fait partie du groupe parisien qui s’est rendu en Allemagne. Luis Enrique a toutefois décidé de se montrer prudent avec son Ballon d’or car il a décidé de ne pas le titulariser. L’attaque du PSG sera composée de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Senny Mayulu.