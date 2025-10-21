Deux cracks de l'OM au Qatar, c'est officiel !

Alexis Brunet

Dans quelques jours, l’OM va perdre deux joueurs. En effet, Milan Leccese et Antoine Valero vont quitter Marseille pour aller disputer la Coupe du monde U17, car ils font partie de la liste du sélectionneur des Bleuets Lionel Rouxel. La compétition aura lieu du 29 octobre au 27 novembre et elle se déroulera au Qatar.

Cette saison, l’OM semble déterminé à réaliser de grandes choses. Privés de trophées depuis de nombreuses années, les Marseillais veulent changer cela et ça commence bien. Samedi soir, les joueurs de Roberto De Zerbi ont pris la tête de la Ligue 1 grâce à leur victoire 6-2 contre Le Havre. Ils possèdent un point d’avance sur le PSG.

Deux jeunes de l’OM vont filer au Qatar L’OM veut donc remporter de nouveau un trophée, mais certains pourront le faire avec une autre équipe. En effet, Milan Leccese et Antoine Valero, deux jeunes du centre de formation marseillais, ont été appelés par le sélectionneur des Bleuets Lionel Rouxel pour la Coupe du monde U17 qui se tiendra au Qatar du 29 octobre au 27 novembre.