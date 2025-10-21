PSG - Chevalier : Luis Enrique se fait recadrer par un Marseillais !

Alexis Brunet

Cet été, Lucas Chevalier a décidé de passer une grande étape dans sa carrière en quittant Lille pour le PSG. Malheureusement, les débuts du Français à Paris ne sont pas très bons, mais Luis Enrique a tenu à défendre son joueur en conférence de presse. Un discours qui n’a pas convaincu Samir Nasri.

Après quatre années, Gianluigi Donnarumma a été contraint de quitter le PSG cet été. L’international italien a été poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier pour le remplacer. Pour le moment, ce choix ne s’avère pas très concluant, car le Français est encore loin de faire l’unanimité.

Luis Enrique s’agace au sujet de Lucas Chevalier Présent en conférence de presse lundi, Luis Enrique s’est exprimé sur le début de saison de Lucas Chevalier. L’entraîneur du PSG s’est quelque peu agacé face à la presse et il a notamment évoqué les années parisiennes de Gianluigi Donnarumma. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Je suis très content de Lucas, pour moi c'est l'une des meilleures options, si ce n'est la meilleure. Je suis très content de ses performances. Quand on recrute un joueur, on réfléchit à long terme. Il a montré de la personnalité. Je pense que vous ne vous rappelez pas pendant combien d'années vous avez critiqué Gigio Donnarumma. Pendant quatre ans, vous l'avez « tué » sportivement. Quand tu es gardien du PSG, tu dois apprendre à vivre avec ça. J'aime la personnalité de Lucas, le niveau qu'il affiche. On est très confiants sur le fait qu'il va être très important pour l'équipe pendant des années. L'important est ce que je vais voir de ses performances, et pour moi c'est suffisant. »