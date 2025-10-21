Greenwood - Barcola : Après le clash, il prend sa revanche !

Amadou Diawara

Dans l'émission l'After Foot, Daniel Riolo a avoué qu'il préférait Mason Greenwood à Bradley Barcola. Ce qui a provoqué un clash avec un internaute sur les réseaux sociaux. Alors que le numéro 10 de l'OM a inscrit un quadruplé contre Le Havre, le journaliste français s'est amusé de la situation.

Dans l'émission l'After Foot, Daniel Riolo a comparé Mason Greenwood et Bradley Barcola dernièrement. Et le journaliste de RMC Sport a avoué qu'il préférait l'attaquant de l'OM à celui du PSG. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

Riolo part au clash avec un internaute Via X, un internaute a interpellé Daniel Riolo, critiquant son avis sur Bradley Barcola. Dans la foulée, le journaliste français a tenu à lui répondre. « On parlait juste de rapport au ballon. T’as rien compris tellement aveuglé par le clubisme », a pesté Daniel Riolo. Ce lundi soir, ce dernier en a remis une couche sur le Mason Greenwood et Bradley Barcola.