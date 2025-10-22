PSG - Transfert à 40M€ : Jackpot pour Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de changer de gardien au PSG durant le mercato estival, Luis Enrique a donc poussé Gianluigi Donnarumma vers la sortie pour finalement faire venir Lucas Chevalier en provenance du LOSC, pour 40M€. Et selon les dernières révélations d'un journaliste du Parisien, Enrique est plus que jamais ravi de ce changement.

Le PSG n'a pas été très actif lors du dernier mercato estival avec seulement trois nouvelles recrues, mais Luis Enrique souhaitait néanmoins changer un point majeur dans son effectif : le gardien de but. Le technicien espagnol n'a pas retenu Gianluigi Donnarumma dans sa dernière année de contrat et a décidé de miser sur Lucas Chevalier (23 ans), le gardien français, qu'il a fait venir du LOSC dans le cadre d'un transfert à 40M€. Et même si Chevalier peine pour l'instant à faire l'unanimité dans ses performances au PSG, le coach espagnol serait ravi de son apport.

« Luis Enrique est très satisfait de Chevalier » Dans un chat avec les internautes, le journaliste du Parisien Laurent Perrin évoque le sujet : « Luis Enrique est très satisfait de Chevalier et de son apport dans son système de relance, c'est plus fluide et plus rapide que Donnarumma, c'est une arme en plus et c'est ce que le staff recherchait. Après, tout n'est pas parfait. Il est bizarrement resté statique sur le but de Moreira contre Strasbourg », explique-t-il sur Lucas Chevalier au PSG.