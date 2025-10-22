OM : Le gros troll totalement inattendu !

Alexis Brunet

Ce mercredi soir, l’OM affronte le Sporting Lisbonne pour son troisième match de Ligue des champions de la saison. Avant cela, les équipes de jeunes des deux clubs se rencontraient également et cela a donné lieu à un troll. Pour célébrer l’ouverture du score portugaise, deux joueurs lisboètes ont brandi un t-shirt JUL, célèbre rappeur marseillais.

En très grande forme depuis quelque temps, l’OM espère continuer sur sa lancée ce mercredi soir. Les Marseillais se déplacent sur la pelouse du Sporting Lisbonne et en cas de victoire les joueurs de Roberto De Zerbi en seront à six victoires de suite, toutes compétitions confondues.

L’OM se fait troller Avant la rencontre de ce soir, les équipes de jeunes de l’OM et du Sporting Lisbonne étaient également opposées en Youth League. Ce sont les Portugais qui se sont imposés 2-1, mais c’est surtout leur ouverture du score qui a fait parler. En effet, deux joueurs lisboètes ont alors célébré en brandissant un t-shirt noir avec le signe JUL, référence au célèbre rappeur marseillais.