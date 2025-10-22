OM : Le cadeau de Mbappé sur le mercato !

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, l'OM de Pablo Longoria aimerait s'attacher les services d'Endrick lors de ce mercato hivernal. Heureusement pour le club olympien, le buteur de 19 ans serait ouvert à l'idée d'être prêté lors de la deuxième partie de saison. Ainsi, la direction du Real Madrid serait au travail pour trouver un nouveau point de chute à Endrick.

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et de Gonzalo Garcia, Endrick n'a pas eu une seule minute de jeu à se mettre sous la dent depuis le début de saison. Alors qu'il ne semble pas entrer dans les plans de Xabi Alonso, le buteur brésilien pourrait changer d'air lors du prochain mercato hivernal.

Real : Endrick est barré par la concurrence de Mbappé Selon les informations de Defensa Central, Endrick verrait d'un bon œil l'idée d'être prêté lors de la deuxième partie de saison, et ce, pour emmagasiner davantage de temps de jeu. Alertés par la situation du crack de 19 ans, plusieurs clubs seraient prêts à se jeter sur lui cet hiver.