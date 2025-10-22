Transfert à l'OM : Le gros mensonge à 10M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Désormais au Sporting Portugal, Luis Suarez va retrouver ce mercredi l'OM. Ancien attaquant du club phocéen, le Colombien avait été recruté pour près de 10M€ en 2022 en provenance de Grenade. A l'aube de ces retrouvailles, la vérité a été rétablie concernant le transfert de Suarez, visé par certaines accusations de magouille. Explications.

Entre l'OM et Luis Suarez, le mariage n'a pas fonctionné. Un flop sur lequel est revenu le buteur colombien du Sporting Portugal à l'aube de retrouver le club phocéen. « Je voulais être titulaire et marquer quelques buts. Mais je crois que si j'étais préparé sur le plan du football, je ne l'étais pas sur le plan mental, pour ce qui m'attendait dans ce club », a notamment expliqué Suarez.

Un transfert pour régler un litige ? L'OM a donc recruté Luis Suarez en 2022, déboursant 10M€ pour faire venir le Colombien de Grenade. Mais ce transfert cachait-il à l'époque un secret ? Comme le rapporte La Provence, certains estimaient que cette opération était un moyen pour le club phocéen de régler son litige avec Watford concernant Pape Gueye. Il n'en serait finalement rien...