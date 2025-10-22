Deschamps : La terrible nouvelle pour un joueur du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui prêté par le PSG à Tottenham, Randal Kolo Muani galère avec le club londonien. Une situation qui n'inspire forcément rien de bon à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Ayant longtemps profité de son statut de chouchou de Didier Deschamps, Kolo Muani a quelque peu disparu du groupe tricolore. C'est ainsi que le Mondial pourrait bien s'éloigner...

La Coupe du monde 2026 sera donc la dernière compétition de Didier Deschamps avec l'équipe de France. L'objectif est de finir en beauté. Mais avec quels joueurs ? Dans le secteur offensif, les armes sont nombreuses, ce qui n'annonce rien de bon pour Randal Kolo Muani. Actuellement prêté par le PSG à Tottenham, le Français galère chez les Spurs et ça s'annonce difficile pour lui de retrouver la confiance de Deschamps.

« Malgré toute l'affection que lui porte Deschamps... » Randal Kolo Muani à la Coupe du monde 2026, ça s'annonce quasiment impossible. En effet, pour Le Parisien, Laurent Perrin a expliqué : « Il espère toujours disputer la Coupe du monde mais malgré toute l'affection que lui porte Deschamps, compte-tenu de la concurrence, ça semble hors de portée. Beaucoup l'ont encensé après la Coupe du monde 2022 mais on sait maintenant qu'il n'a pas le niveau international ».