«Le meilleur au monde» au PSG : Daniel Riolo annonce un coup «stupéfiant» en direct !

Mardi soir, le PSG s’est très largement imposé sur la pelouse du Bayer Leverkusen (7-2). Vitinha a éclaboussé la rencontre de sa classe, s’attirant les louanges du journaliste Daniel Riolo, qui voit en lui le « meilleur milieu de terrain au monde ». Luis Enrique n’était pas avare de compliments non plus en conférence de presse.

« Que voulez-vous que je vous dise sur Vitinha ? Ce n’est pas le moment de parler d’un seul joueur. Mais il est incroyable, il contrôle le match et le ballon aux moments les plus importants, il contrôle tout ce que nous devons faire, c’est un joueur incroyable ». Après la victoire flamboyante du PSG sur la pelouse du Bayer Leverkusen (7-2), Luis Enrique ne tarissait pas d’éloges à l’égard de son milieu portugais.

« Vitinha est un joueur absolument hors normes » Il faut dire que Vitinha a réalisé une prestation XXL dans l’entrejeu avec la justesse technique qu’on lui connaît, tout en parvenant à se montrer décisif avec une offrande et un but. « C'est ébouriffant, stupéfiant... Vitinha est un joueur absolument hors normes, s’est enflammé Daniel Riolo au micro de RMC. C'est devenu très probablement le meilleur milieu de terrain au monde en ce moment. Je n'ai pas l'impression d’exagérer en disant cela. »