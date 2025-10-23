PSG - Luis Enrique : Le mariage parfait annoncé !

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de Luis Enrique, le PSG est clairement passé dans une nouvelle ère. Le club de la capitale a d’ailleurs remporté la Ligue des champions grâce à l’Espagnol et son association avec Luis Campos. Les deux hommes ne se sont presque jamais trompés sur le mercato, preuve que leur duo est l’un des points forts du champion de France.

Le 31 mai dernier, le PSG s’offrait un récital en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan (5-0) et remportait donc la première C1 de son histoire. Un triomphe qui a mis fin à des années d’échecs et de galère pour le club de la capitale.

Le PSG a changé beaucoup de choses Le PSG a donc réussi à enfin inverser le mauvais sort, mais comment ? Selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, beaucoup de décisions ont été prises pour arriver à ces résultats brillants aujourd’hui. « C'est une chaîne de décision qui débouche sur un résultat au-delà des espérances de tous les acteurs. Il y a cette volonté de Nasser et du Qatar de mettre fin au star-système, le recrutement de Campos qui vise à satisfaire Mbappé, puis celui de Luis Enrique, qui veut tourner la page Mbappé. »