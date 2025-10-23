«Au moins 10 centimètres...» : Daniel Riolo moqué par sa femme !

Daniel Riolo, célèbre voix de l'After Foot sur RMC, a récemment été taquiné sur sa taille par sa compagne Géraldine Maillet lors de l'émission « Tout beau tout neuf » de Cyril Hanouna, diffusée sur W9. Ce dernier avait révélé qu’il rêvait de convaincre le journaliste d’intégrer sa bande à l’avenir...
Daniel Riolo pourrait-il rejoindre la bande de Cyril Hanouna à l’avenir ? Fidèle de RMC depuis deux décennies, la grande gueule de l’After Foot est convoitée par le trublion du PAF, qui lui a lancé un appel du pied la semaine dernière dans son émission "Tout beau tout neuf" : « Je vous jure, je ne rigole pas. (…) Il y a deux personnes, si un jour tu me dis que j’ai deux chroniqueurs rêvés à faire venir : Daniel Riolo et Christine (Bravo). » Présente ce soir-là sur le plateau comme invitée, cette dernière a alors interpellé Géraldine Maillet, déjà chroniqueuse dans les programmes de Cyril Hanouna et compagne de Daniel Riolo.
« Il est petit »
« Ah oui, ah c’est ton mec ! Il est petit », a lancé Christine Bravo, provoquant l'hilarité du plateau. Géraldine Maillet n’a quant à elle pas contredit l’invitée du soir. « Oui, a répondu l’ancienne mannequin. Je lui mets au moins 10 centimètres dans la vue. » « Il est pas moche », a surrenchéri Christine Bravo, obligeant Géraldine Maillet à défendre sa moitiée avec le sourire : « Non, il est très beau ! Il est plus beau que Gilles (Verdez). »
La belle histoire entre Daniel Riolo et Géraldine Maillet
« Elle est tellement jolie, a ajouté Christine Bravo au sujet de la chroniqueuse de TBT9. Vous avez l’air très amoureuse en plus ». Des propos confirmées par Géraldine Maillet : « Oui, ça fait longtemps qu’on est ensemble ! »
Le couple s’est effectivement rencontré en 2013, sur le plateau de l’After Foot. « Ça nous faisait marrer qu’elle ait réalisé un film en 2012 qui s’appelle comme nous, avait dévoilé Daniel Riolo dans un entretien accordé il y a quelques années à So Foot. Elle doit intervenir à 23 heures. Elle attend dans le petit salon des invités. Je vais la voir, je me présente. Elle a l’un de ses romans dans les mains, qu’elle sort aussi à ce moment-là. L’émission se passe et pendant qu’elle parle, c’est vrai, je ne parle plus trop… À la fin, en sortant, je lui dis 'Votre roman, vous me le donnez ?' ». La suite était racontée dans l’entretien par Florent Gautreau, autre membre de l’After Foot : « Géraldine lui répond : 'J’espère qu’il vous plaira". Daniel enchaîne : "pour le savoir, il faudrait me donner votre numéro ». « Je l’ai recontactée une semaine après, parce que j’avais lu le bouquin que j’avais trouvé bien. Et voilà, j’ai en partie divorcé pour elle », concluait à l’époque Daniel Riolo.