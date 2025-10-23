«Au moins 10 centimètres...» : Daniel Riolo moqué par sa femme !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Daniel Riolo, célèbre voix de l'After Foot sur RMC, a récemment été taquiné sur sa taille par sa compagne Géraldine Maillet lors de l'émission « Tout beau tout neuf » de Cyril Hanouna, diffusée sur W9. Ce dernier avait révélé qu’il rêvait de convaincre le journaliste d’intégrer sa bande à l’avenir...

Daniel Riolo pourrait-il rejoindre la bande de Cyril Hanouna à l’avenir ? Fidèle de RMC depuis deux décennies, la grande gueule de l’After Foot est convoitée par le trublion du PAF, qui lui a lancé un appel du pied la semaine dernière dans son émission "Tout beau tout neuf" : « Je vous jure, je ne rigole pas. (…) Il y a deux personnes, si un jour tu me dis que j’ai deux chroniqueurs rêvés à faire venir : Daniel Riolo et Christine (Bravo). » Présente ce soir-là sur le plateau comme invitée, cette dernière a alors interpellé Géraldine Maillet , déjà chroniqueuse dans les programmes de Cyril Hanouna et compagne de Daniel Riolo .

« Ah oui, ah c’est ton mec ! Il est petit », a lancé Christine Bravo , provoquant l'hilarité du plateau. Géraldine Maillet n’a quant à elle pas contredit l’invitée du soir. « Oui, a répondu l’ancienne mannequin. Je lui mets au moins 10 centimètres dans la vue. » « Il est pas moche », a surrenchéri Christine Bravo , obligeant Géraldine Maillet à défendre sa moitiée avec le sourire : « Non, il est très beau ! Il est plus beau que Gilles (Verdez). »

La belle histoire entre Daniel Riolo et Géraldine Maillet

« Elle est tellement jolie, a ajouté Christine Bravo au sujet de la chroniqueuse de TBT9. Vous avez l’air très amoureuse en plus ». Des propos confirmées par Géraldine Maillet : « Oui, ça fait longtemps qu’on est ensemble ! »

Le couple s’est effectivement rencontré en 2013, sur le plateau de l’After Foot. « Ça nous faisait marrer qu’elle ait réalisé un film en 2012 qui s’appelle comme nous, avait dévoilé Daniel Riolo dans un entretien accordé il y a quelques années à So Foot. Elle doit intervenir à 23 heures. Elle attend dans le petit salon des invités. Je vais la voir, je me présente. Elle a l’un de ses romans dans les mains, qu’elle sort aussi à ce moment-là. L’émission se passe et pendant qu’elle parle, c’est vrai, je ne parle plus trop… À la fin, en sortant, je lui dis 'Votre roman, vous me le donnez ?' ». La suite était racontée dans l’entretien par Florent Gautreau, autre membre de l’After Foot : « Géraldine lui répond : 'J’espère qu’il vous plaira". Daniel enchaîne : "pour le savoir, il faudrait me donner votre numéro ». « Je l’ai recontactée une semaine après, parce que j’avais lu le bouquin que j’avais trouvé bien. Et voilà, j’ai en partie divorcé pour elle », concluait à l’époque Daniel Riolo.