Riolo recruté par Hanouna sur W9 : La grande annonce en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure emblématique de l'After Foot sur RMC depuis vingt ans, Daniel Riolo est convoité par... Cyril Hanouna ! Ce jeudi, l’animateur a dévoilé son rêve de voir le journaliste intégrer son émission "Tout beau tout neuf" sur W9, aux côtés notamment de Géraldine Maillet, la compagne du journaliste.

Membre historique de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo partage la vie de l’ancienne mannequin Géraldine Maillet, devenue une fidèle des émissions de Cyril Hanouna. Après avoir participé à l’émission « Touche pas à mon poste » durant plusieurs années, la romancière de 53 ans a suivi le trublion du PAF sur W9 pour « Tout beau tout neuf », la nouvelle quotidienne qu’il présente depuis la rentrée. Et après avoir mis la main sur Géraldine Maillet, Cyril Hanouna rêve d’en faire de même avec son compagnon.

Hanouna rêve de Riolo ! Ce jeudi, Cyril Hanouna a profité de la venue de l’animatrice Christine Bravo pour l’inviter à rejoindre la bande de TBT9, et n’a pas hésité à lancer un appel du pied au journaliste de RMC : « Je vous jure, je ne rigole pas. (…) Il y a deux personnes, si un jour tu me dis que j’ai deux chroniqueurs rêvés à faire venir : Daniel Riolo et Christine (Bravo). »