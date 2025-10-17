Riolo recruté par Hanouna sur W9 : La grande annonce en direct !

Figure emblématique de l'After Foot sur RMC depuis vingt ans, Daniel Riolo est convoité par... Cyril Hanouna ! Ce jeudi, l’animateur a dévoilé son rêve de voir le journaliste intégrer son émission "Tout beau tout neuf" sur W9, aux côtés notamment de Géraldine Maillet, la compagne du journaliste.
Membre historique de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo partage la vie de l’ancienne mannequin Géraldine Maillet, devenue une fidèle des émissions de Cyril Hanouna. Après avoir participé à l’émission « Touche pas à mon poste » durant plusieurs années, la romancière de 53 ans a suivi le trublion du PAF sur W9 pour « Tout beau tout neuf », la nouvelle quotidienne qu’il présente depuis la rentrée. Et après avoir mis la main sur Géraldine Maillet, Cyril Hanouna rêve d’en faire de même avec son compagnon.
Hanouna rêve de Riolo !
Ce jeudi, Cyril Hanouna a profité de la venue de l’animatrice Christine Bravo pour l’inviter à rejoindre la bande de TBT9, et n’a pas hésité à lancer un appel du pied au journaliste de RMC : « Je vous jure, je ne rigole pas. (…) Il y a deux personnes, si un jour tu me dis que j’ai deux chroniqueurs rêvés à faire venir : Daniel Riolo et Christine (Bravo). »
Quand Riolo regrettait le comportement d’Hanouna
Daniel Riolo serait-il disposé à suivre Géraldine Maillet sur le plateau de Cyril Hanouna ? Cet été, le membre de l’After Foot s’était prononcé sur les échanges parfois tendus qui pouvaient existaient entre sa moitié et le présentateur. « C'est vrai qu'une fois, ça m'a fait chier, ça m'a emmerdé ! C'était vraiment dur. Je lui ai dit : là, ne laisse pas passer... Mais je sais que Cyril l'adore, qu'il la respecte énormément, même si on ne se voit pas à côté en dehors de la télé, confiait Riolo dans les colonnes de Nice-Matin. Quand il pète un câble comme ça, moi ça m'emmerde mais je n'ai pas grand-chose à en dire, en fait. Je ne vais pas lui envoyer un message pour lui dire, "Cyril, c'est vraiment relou ce que tu fais"... Ça fait partie de la sphère professionnelle ».