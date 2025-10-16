PSG : Un coup historique est annoncé !

Alexis Brunet

Vendredi soir, le PSG reçoit Strasbourg pour le retour de la Ligue 1 après la trêve internationale. Un match à enjeux, puisque Strasbourg est actuellement troisième du championnat, à seulement un point du club de la capitale. Présent en conférence de presse, Abdoul Ouattara croit son équipe capable de s’imposer au Parc des princes, ce qui pour le moment n'est jamais arrivé.

Pour le moment, le PSG n’est pas encore totalement souverain en Ligue 1. Le club de la capitale est premier au classement, mais il n’a qu’un point d’avance sur l’OM, Strasbourg et l’OL. Les Parisiens vont donc devoir bien négocier leur prochain match de championnat qui sera face aux Alsaciens, vendredi soir, au Parc des princes.

Strasbourg veut frapper un grand coup au Parc des princes Pour ce choc face à Strasbourg, le PSG devra s’attendre à tomber sur des Alsaciens affamés. Présent en conférence de presse, Abdoul Ouattara a affirmé que son équipe avait les qualités pour s’imposer à Paris. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On essaye d'aborder la rencontre de la meilleure des manières possibles. Nous avons les moyens de gagner au Parc des Princes. On a travaillé tout au long de la semaine pour ça et on se sent prêt pour aller là-bas et prendre les trois points. » Cela serait un coup historique car pour le moment le RCSA ne s’est jamais imposé au Parc des princes.