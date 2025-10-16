Lamine Yamal : Le rendez-vous qui met le feu en Espagne !

Amadou Diawara

Jorge Mendes est arrivé à Barcelone ce mercredi Selon les informations d'El Chiringuito, Lamine Yamal et Jorge Mendes ont échangé longuement. En effet, leur entretien aurait duré près de deux heures et demi. De surcroit, l'agent portugais a également discuté avec Deco et Alejandro Echevarria, respectivement directeur sportif du FC Barcelone et bras droit de Joan Laporta, le président blaugrana. Reste à savoir pourquoi Jorge Mendes a rendu visite à Lamine Yamal et aux hautes sphères du Barça.