Officiel : Ancelotti débarque à Lille !

Alexis Brunet

Il y a une dizaine d'années, Carlo Ancelotti a passé quelques temps en France, plus précisément de 2011 à 2013, au PSG. Depuis, l’Italien a multiplié les expériences et il est aujourd’hui le sélectionneur du Brésil. C’est dans ce costume que le technicien de 66 ans va faire son retour dans l’Hexagone, puisque son équipe va affronter la Tunisie, le 18 novembre prochain à Lille.

Après des passages dans certains des plus grands clubs du monde comme Chelsea, le PSG ou bien le Real Madrid, Carlo Ancelotti a décidé de relever un challenge différent depuis peu. À 66 ans, l’Italien a choisi de prendre en main une équipe nationale et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit du Brésil.

Le Brésil est qualifié pour la Coupe du monde 2026 Pour le moment, Carlo Ancelotti a seulement disputé cinq matchs à la tête du Brésil, pour trois victoires, un nul et une défaite. Cela a toutefois permis aux coéquipiers de Vinicius de se qualifier pour la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada.