Ancelotti l’appelle, il va signer à l’OM ?

Déjà actif en coulisses pour renforcer son effectif, l’OM aurait accéléré pour le transfert d’Igor Paixão, ailier brésilien du Feyenoord. D’ailleurs, une offre de 25M€ aurait déjà été transmise pour le joueur qui aurait reçu une pré-convocation de la part de Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur du Brésil.

Igor Paixão, le gros coup de l’OM ?

« Il était arrivé en 2022 de Coritiba, c’était un bon espoir qui avait déjà montré de belles choses du côté du Brésil, mais on ne s’attendait peut-être pas à une explosion aussi rapide du côté de l’Europe. Il a pu progresser assez tranquillement, ce qui a été assez d’intelligent de la part du Feyenoord, on ne lui a pas mis pression tout de suite. Lors de la première saison il n’est pas titulaire à tous les matchs donc il a pu apprendre et s’adapter au championnat néerlandais. Et la saison dernière il a gagné sa place de titulaire indiscutable et cette année il a donc pu exploser en termes de statistiques aussi avec beaucoup de buts et de passes décisives. C’est un droitier qui joue côté gauche. Il apporte beaucoup de percussion et est très adroit devant le but. Dans son ancien club il a pu évoluer de temps en temps en tant qu’axial quand il fallait dépanner. Il est très altruiste aussi, ce qui en fait aujourd’hui un joueur assez complet qui sort de deux bonnes saisons vraiment et donc il peut être aujourd’hui assez mature et prêt pour tenter une aventure dans un autre club », confie-t-il pour Football Club de Marseille avant de poursuivre.