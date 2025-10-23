Surprise, un nouveau Lamine Yamal est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà une référence du football mondial. L’ailier du FC Barcelone est le leader de sa génération, même si du côté de Chelsea, Estevão William brille également. Lui-aussi né en 2007, le Brésilien impressionne son coéquipier Jorrel Hato, qui hormis Yamal, n’a jamais vu un jeune aussi fort.

Revenu sur le devant de la scène européenne, le FC Barcelone peut compter sur le retour aux affaires de Lamine Yamal. Blessé, le phénomène de 18 ans a retrouvé le chemin du but ce mardi contre l’Olympiakos en Ligue des Champions. Né en 2007, le numéro 10 du Barça a dépassé le statut de jeune prometteur, et fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde.

La génération 2007 fait des ravages Mais la génération 2007 dispose également d’autres pépites. Formé à Palmeiras, Estevão William a rejoint Chelsea cet été, et réussit ses débuts avec les Blues. Ce mercredi soir, l’ailier de 18 ans a inscrit un but contre l’Ajax, réalisant une belle prestation.