Kylian Mbappé : C’est officiel pour cette nouvelle folie !

Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un très bon début de saison. Déjà auteur de 15 buts au sein du club madrilène en 2025-2026, l’attaquant français s’impose comme le véritable patron de la formation de Xabi Alonso. D’ailleurs, le Bondynois a de nouveau reçu une belle récompense.
Le Real Madrid dispose d’un véritable patron en la personne de Kylian Mbappé. Désormais bien installé en Espagne, l’attaquant français ne bouge plus de sa position d’avant-centre, à laquelle il semble totalement s’être accommodé.
Mbappé meilleur joueur de septembre
Ainsi, Kylian Mbappé enchaîne les bonnes prestations. Numéro 10 dans le dos, le Bondynois semble avoir totalement relégué les autres stars du Real Madrid derrière lui. Après avoir été élu meilleur joueur du club merengue en août, le Français a récidivé pour septembre. Ce vendredi, le Real a officialisé la récompense du mois de septembre, attribuée à Mbappé.
Dix buts inscrits sur la période pour le Français
Ce dernier a totalement explosé en septembre, avec pas moins de dix buts inscrits sur la période, sans compter deux autres réalisations avec l’équipe de France. C’est simple, en six matchs disputés sur ce mois-là, Mbappé a marqué à chaque rencontre avec notamment un doublé puis un triplé en Ligue des Champions, respectivement face à l’OM et au Kairat Almaty.