Kylian Mbappé : C’est officiel pour cette nouvelle folie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un très bon début de saison. Déjà auteur de 15 buts au sein du club madrilène en 2025-2026, l’attaquant français s’impose comme le véritable patron de la formation de Xabi Alonso. D’ailleurs, le Bondynois a de nouveau reçu une belle récompense.

Le Real Madrid dispose d’un véritable patron en la personne de Kylian Mbappé. Désormais bien installé en Espagne, l’attaquant français ne bouge plus de sa position d’avant-centre, à laquelle il semble totalement s’être accommodé.

Mbappé meilleur joueur de septembre Ainsi, Kylian Mbappé enchaîne les bonnes prestations. Numéro 10 dans le dos, le Bondynois semble avoir totalement relégué les autres stars du Real Madrid derrière lui. Après avoir été élu meilleur joueur du club merengue en août, le Français a récidivé pour septembre. Ce vendredi, le Real a officialisé la récompense du mois de septembre, attribuée à Mbappé.