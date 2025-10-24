Domenech : Le règlement de comptes en direct avec la presse italienne !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre Raymond Domenech et l’Italie, l’histoire n’en finira jamais. Interrogé il y a quelques jours dans la presse transalpine, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France est bien évidemment revenu une nouvelle fois sur la finale perdue du Mondial 2006. De l’autre côté des Alpes, on a alors décrit Domenech comme un obsédé de l’Italie. La réponse du principal intéressé est alors tombée.

En 2006, Raymond Domenech était sur le banc de l’équipe de France lors de la finale de Coupe du monde perdue face à l’Italie. 19 ans plus tard, l’ancien sélectionneur des Bleus continue encore et toujours d’être interrogé sur cette rencontre. Il en a ainsi été question lors de sa récente interview à la Gazzetta dello Sport. De quoi en faire quelqu’un de toujours obsédé par l’Italie ?

« J’adore les spaghetti, j’adore les villes italiennes, j’adore les femmes italiennes » Face à ces accusations lâchées par la presse italienne à son égard, Raymond Domenech a souhaité répondre. Ainsi, sur le plateau de L’Equipe du Soir, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a balancé : « J’ai une nouvelle compagne qui est italienne. Je peux les rassurer, je suis très proche de l’Italie. J’adore les spaghetti, j’adore les villes italiennes, j’adore les femmes italiennes. Mais c’est drôle leur truc. Ils s’enflamment toujours pour rien. Là, je ne dis rien en fait de particulier ».