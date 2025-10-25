Kylian Mbappé : Clash avec le Real Madrid, l'annonce lunaire à Barcelone !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Battu à quatre reprises en autant de matchs la saison dernière, le Real Madrid de Kylian Mbappé a une revanche à prendre face au FC Barcelone de Lamine Yamal. Premier élément de réponse sur d'éventuels progrès du club merengue ce dimanche pour le Clasico au Santiago Bernabeu. De quoi inspirer une interaction cocasse entre Pau Cubarsi et les journalistes de The Athletic.

Ce dimanche, le premier Acte du Clasico de la saison aura lieu au Santiago Bernabeu. Après quatre défaites de rang lors de l'exercice précédent, la bande de Kylian Mbappé aura à cœur de mieux faire et entend bien prendre sa revanche sur le Barça. Aurélien Tchouaméni a d'ailleurs lancé les hostilités cette semaines à ce sujet. Le défenseur de 18 ans formé à La Masia qu'est Pau Cubarsi est prêt à relever à nouveau le défi de défendre sur Kylian Mbappé.

«Les examens universitaires ou marquer Kylian Mbappé ? Haha, c'est plus dur d'affronter Mbappé» En interview avec The Athletic, Pau Cubarsi a dû répondre à une question assez cocasse posée par les journalistes. « Qu'est-ce qui est le plus difficile, vos examens universitaires ou marquer Kylian Mbappé ? Haha, c'est plus dur d'affronter Mbappé parce qu'on ne sait jamais dans quelle direction il va essayer de dribbler, il peut tout faire. Pour les examens, si on étudie un peu, ça devrait aller. Je les ai passés l'été dernier et ça s'est bien passé. Ma meilleure note, c'était en philosophie, parce qu'on pouvait se fier un peu plus à ce qu'on avait étudié et moins à ce qui était enseigné en classe, vu que j'avais manqué certains cours à cause du foot ».