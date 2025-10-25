Lamine Yamal : Le Real Madrid sort du silence après la polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le premier Clasico de la saison va se jouer. Le Real Madrid va ainsi accueillir le FC Barcelone et avant le choc, Lamine Yamal a tenu des propos qui ont fait énormément de bruit. Bien évidemment, Xabi Alonso a été interrogé ce samedi en conférence de presse sur cette polémique. L’entraîneur du Real Madrid a ainsi répondu au crack du Barça.

Voilà une déclaration qui a mis le feu aux poudres à quelques heures du choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et ce n’est autre que Lamine Yamal qui a déclenché cette affaire. « Si Porcinos (l’équipe d'Ibai Llanos) est l’équivalent du Real Madrid dans la Kings League ? Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… Si le Real Madrid vole ? Voyons… », a balancé le crack du Barça.

« Je ne vais pas entrer dans les détails » Forcément, les déclarations et les accusations de Lamine Yamal ne sont clairement pas passées inaperçues. En conférence de presse ce samedi, Xabi Alonso a d’ailleurs été interrogé sur ce qu’a pu dire la star du FC Barcelone. L’entraîneur du Real Madrid a alors répondu : « Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a beaucoup de déclarations de la part des gens de Barcelone, et je ne peux pas vraiment toutes les évaluer ».