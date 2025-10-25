Kylian Mbappé : Barcelone lui promet un grand défi !

Axel Cornic

Auteur d’un excellent début de saison, Kylian Mbappé impressionne tout le monde au Real Madrid. Mais l’un des premiers gros défis de la saison va arriver, puisque le Français et ses coéquipiers vont voir le FC Barcelone débarquer au Santiago Bernabéu ce dimanche, pour le Clasico.

C’est le match que tout le monde attend. Leader de LaLiga, le Real Madrid va affronter son dauphin ce dimanche, dans le célèbre Clasico. Un gros défi pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui semblent être attendus par leur rivaux du FC Barcelone pour un choc qui promet.

Le Real Madrid affronter le Barça Suspendu après son craquage contre Gérone, Hansi Flick n’était pas en conférence de presse ce samedi, pour présenter cette rencontre. A sa place son adjoint, qui assure avoir tout préparer pour contrecarrer Kylian Mbappé, ainsi que les autres stars de l’attaque du Real Madrid comme Vinicius Jr.