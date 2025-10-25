Kylian Mbappé : Le coup de coeur chez l'ennemi

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le FC Barcelone et le Real Madrid, le premier clash de la saison se déroulera au Santiago Bernabeu dimanche après-midi. Des retrouvailles donc pour Pau Cubarsi et son opposition directe qu'est Kylian Mbappé. Pour The Athletic, le défenseur du Barça n'a pas tari d'éloges au sujet de l'attaquant du Real Madrid.

15 buts pour Kylian Mbappé cette saison avec le Real Madrid. Le tout, en 12 matchs disputés. Il n'y a que face à la Juventus en Ligue des champions et Majorque en Liga que le Soulier d'or européen n'a pas trouvé le chemin des filets. Pour le premier rendez-vous entre les ennemis éternels de la Liga, les fans des deux clubs auront les yeux rivés sur le Santiago Bernabeu dimanche après-midi pour la réception du FC Barcelone.

«Être attentif à tout ce qu'il pourrait faire, car ces joueurs sont imprévisibles» Déjà confronté à Kylian Mbappé la saison dernière pendant les quatre Clasicos remportés par le FC Barcelone, Pau Cubarsi va remettre ça avec un mot particulier qu'il garde à l'esprit qu'il a révélé à The Athletic avant leur première passe d'armes de la saison avec l'attaquant du Real Madrid. « Le mot clé serait « attentif ». Être attentif à tout ce qu'il pourrait faire, car ces joueurs sont imprévisibles et on ne sait jamais d'où ils peuvent venir ».