Zinedine Zidane à Barcelone, l'incroyable annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A quelques jours du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Luis Figo fait partie de ces rares joueurs qui ont pu évoluer dans les deux clubs. Le Portugais connait donc très bien la Casa Blanca et les Blaugrana. De quoi lui faire dire qu'il est tout à fait possible de réussir avec les Merengue et au Barça. Un succès qu'aurait notamment pu connaitre... Zinedine Zidane.

En 2001, Zinedine Zidane a été transféré de la Juventus au Real Madrid. Joueur de la Casa Blanca jusqu'en 2006, le Français a donc terminé sa carrière dans la capitale espagnole où il a notamment été le grand rival du FC Barcelone. Mais voilà que Zidane aurait pu faire le bonheur des Blaugrana à en croire les dires de Luis Figo.

« Zidane aurait bien pu s'intégrer au Barça » Luis Figo en est l'exemple, il est possible de réussir au Real Madrid et au FC Barcelone. C'est ainsi que le Portugais a assuré pour Betfair : « Zinedine Zidane aurait bien pu s'intégrer au Barça. Ronaldo a joué pour les deux équipes et a très bien joué. Je pense que tous les joueurs du Barça et du Real pourraient s'intégrer de l'autre côté car ce sont toujours de grands joueurs ».