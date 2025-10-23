Zidane : Une légende du PSG pose sa candidature pour l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pressenti pour être le successeur de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, et si Zinedine Zidane était accompagné de Luis Fernandez sur le banc de l’équipe de France ? L’ancien joueur et entraîneur du PSG, qui a lancé Zizou à l’AS Cannes, a exprimé son envie d’être dans son staff s’il reprend les Bleus.

Après l’avoir lancé en professionnel à l’AS Cannes, Luis Fernandez aimerait bien retrouver Zinedine Zidane. Tout porte à croire que ce dernier prendra la relève de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l’équipe de France et l’ancien joueur et entraîneur du PSG lui a proposé d’intégrer son staff si cela venait à se confirmer.

Luis Fernandez veut accompagner Zidane avec les Bleus « Comme j’ai eu l’occasion de lui dire lors de la remise de la Légion d'honneur, il était là, ça m’a fait un plaisir énorme qu’il se déplace de Madrid, je lui ai dit : “T’as commencé ta carrière avec moi, j’aimerais la finir avec toi” », a déclaré Luis Fernandez dans le Super Moscato Show sur RMC.