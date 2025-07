Zidane : «Je peux devenir méchant», la menace lâchée en direct

Témoin privilégié des premiers pas de Zinedine Zidane à l'AS Cannes, Luis Fernandez a vu éclore un phénomène. L’ancien joueur et entraîneur du PSG, aujourd’hui consultant pour beIN SPORTS, revient avec passion sur la naissance d’un géant du football. Et attention : mieux vaut ne pas critiquer Zizou devant lui.

« Zizou commence avec moi sur le terrain, et avec Jean Fernandez qui en est l’entraîneur. Zizou, c’est lui qui me récupérait les ballons, puisqu’il était derrière moi, que je jouais un peu plus haut dans le jeu (rires). Si tu le vois quand il rentre dans l’équipe, quand Jean Fernandez le positionne… Il est à l’écoute, tu ne l’entends pas. Il était très respectueux, il écoutait les conseils. Il commençait à se montrer, à prendre place, à jouer, avec de la facilité, et ça tu le vois tout de suite. Il avait aussi des parents vraiment exceptionnels. Quand tu les rencontrais après un match, ils étaient posés, calmes, tranquilles, respectueux… Tu sentais l’éducation. » a déclaré Luis Fernandez.

Le coup de pression de Fernandez

Pour Fernandez, le respect et l’humilité de Zidane ont toujours été au cœur de son ascension. Mais le talent, lui, sautait déjà aux yeux. Une classe qu'il a continué de suivre après son départ de Cannes en 1992. 33 ans après, les liens sont restés solides entre les deux hommes. « Zizou avait son style à lui, et on a aimé tout ça, on a apprécié, et c’est évidemment pour ça qu’après, quand il va à Bordeaux, on regarde son parcours… On est admiratifs, on le voit grandir, progresser, mettre plus tard deux buts en finale de la Coupe du Monde. Platini, Zidane… Je les aime beaucoup, qu’on le les touche pas, parce que je peux devenir méchant » a prévenu la légende du PSG au cours du podcast Kampo.