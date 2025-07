Zidane, la mise qui rapporte très gros !

Aujourd’hui au Betis Séville, Isco a retrouvé le sourire. Avec le club andalou, le milieu offensif réussit à faire à nouveau parler tout son talent. Ça avait notamment été le cas pour l’Espagnol au Real Madrid sous les ordres de Zinedine Zidane. Il faut dire que l’ancien entraîneur merengue n’avait pas hésité à miser gros sur Isco et ça a donc payé.

Pour France Football, Isco est revenu sur ses années au Real Madrid avec Zinedine Zidane . C’est ainsi qu’il a notamment expliqué sur la confiance accordée par son ancien entraîneur : « Zidane a été le seul entraîneur à Madrid qui a misé sur moi à mon poste naturel. Il a changé le système pour me placer meneur, derrière Cristiano Ronaldo et Benzema. J'étais un électron libre ».

« Ma meilleure saison sur le plan individuel et collectif »

« J'ai adoré ça. La première saison complète de Zidane, en 2016-2017, a été ma meilleure sur le plan individuel et collectif. On gagne la Liga et la Ligue des champions. Nous étions une vraie équipe, sur et en dehors du terrain. J'ai été très heureux à Madrid. J'y ai vécu des expériences inoubliables, remporté beaucoup de titres », a poursuivi Isco.