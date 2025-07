«Deux monstres» annoncés avec Zidane chez les Bleus !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien sélectionneur des Bleus entre 2002 et 2004, Jacques Santini s’est montré élogieux envers Zinédine Zidane, pourtant sans club depuis 2021. Pour lui, l’ancien meneur de jeu reste une référence sur le banc et dispose, en cas de prise de fonctions à la tête de l’équipe de France, de deux atouts majeurs pour réussir : Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Zinédine Zidane n’a plus entraîné depuis son départ du Real Madrid en 2021, mais sa cote reste intacte. Pour Jacques Santini, ancien sélectionneur de l’équipe de France entre 2002 et 2004, il ne fait aucun doute que « Zizou » est toujours l’un des meilleurs techniciens du monde. Dans un entretien accordé récemment, Santini s’est montré particulièrement élogieux envers le champion du monde 1998, pressenti pour prendre la place de Didier Deschamps après le prochain Mondial en 2026.

Zidane en équipe de France, c'est validé « Attendez, ce n’est pas n’importe qui ! Non, pour moi, il a un blanc‑seing… J’ai une totale confiance. C’est vrai que, quand on m’a dit que Zizou allait entraîner, surtout le Real Madrid, je me suis peut‑être posé des questions. D’abord, comme adjoint, il a bien appris avec Carlo Ancelotti. Ensuite, il a montré ce dont il était capable ; par petites touches, il a modifié quelques aspects du fonctionnement d’Ancelotti », a analysé Santini au cours d'un entretien accordé au Podcast des Légendes.