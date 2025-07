Mbappé - Dembélé : Déjà un problème avec Zidane ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien sélectionneur des Bleus, Jacques Santini s’est exprimé sur la possibilité de voir Zinédine Zidane prendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pour lui, l’ancien meneur de jeu des Bleus a le profil idéal pour succéder à Didier Deschamps. Mais il devra aussi gérer des choix forts et des équilibres délicats.

L’ombre de Zinédine Zidane plane depuis des années au‑dessus du banc des Bleus, et le départ annoncé de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 ne fait qu’accélérer les spéculations. Invité à se prononcer sur cette éventualité, Jacques Santini – sélectionneur de l’équipe de France en 2002‑2004 – n’a pas mâché ses mots : pour lui, l’ancien numéro 10 est l’homme de la situation, et il dispose déjà d’un « blanc‑seing » pour succéder à Deschamps.

Zidane, c'est validé !

« Attendez, ce n’est pas n’importe qui ! Non, pour moi, il a un blanc‑seing… J’ai une totale confiance. C’est vrai que, quand on m’a dit que Zizou allait entraîner, surtout le Real Madrid, je me suis peut‑être posé des questions. D’abord, comme adjoint, il a bien appris avec Carlo Ancelotti. Ensuite, il a montré ce dont il était capable ; par petites touches, il a modifié quelques aspects du fonctionnement d’Ancelotti. La seule chose, c’est qu’il faut qu’il ait une équipe vraiment compétitive… S’il l’a, il l’emmènera chaque année en demi‑finale du Championnat d’Europe ou de la Coupe du monde » a confié l'ancien entraîneur au cours d'un entretien accordé au Podcast des Légendes.